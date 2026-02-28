KEARSE WARRANT: Florida Supreme Court denies claims, petition filed at SCOTUS
Billy Kearse’s execution is set for March 3, 2026. This week, the Florida Supreme Court issued a decision denying Kearse’s claims. Today, Kearse filed a petition for writ of certiorari and application for stay of execution at the U.S. Supreme Court.